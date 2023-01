Bayern Monaco | ufficiale l’arrivo di Sommer dal Moenchengladbach

(Di giovedì 19 gennaio 2023)di Yanndal Borussiaal. Dopo l’infortunio di Neuer, la società bavarese ha accontentato il tecnico ed è corso ai ripari acquistando il portiere 34enne svizzero. “E’ uno dei migliori portieri in Europa”, dichiara il Ds Salihamidzic. “Ha tutto quello di cui c’è bisogno per contribuire da subito alle nostre vittorie”, dichiara invece il Ceo Oliver Kahn. Le cifre dell’operazione non sono state rese note ma i media tedeschi parlano di 8 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus. SportFace.

