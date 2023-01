Bayern Monaco | è fatta per Sommer | lo svizzero è già in Baviera

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Definito il trasferimento dial: il portiere, in attesa dell’ufficialità, si allena già con i bavaresi Manca solo l’ufficialità per il passaggio dial. Accordo raggiunto tra i bavaresi e il ‘Gladbach, che ha concluso il trasferimento di Omlin. Come riportato da Goal.com, il portiere si trova già aper i primi allenamenti con i suoi nuovi compagni. Al Borussia Mönchengladbach andranno 9.5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.