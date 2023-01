Basta emendamenti per il concorso straordinario bis | serve un serio reclutamento La richiesta del Comitato “Precari Uniti per la Scuola”

Il Fatto Quotidiano

... 'è già in Costituzione,applicare quanto portato avanti da anni', il 'refrain'. Calderoli ha ... Azzurri ed 'ex lumbard' hanno preparatoda inserire al Milleproroghe. Oggi scadono i ...Il risiko delle pensioni intriga la politica, non i pensionandigiocare con la serenità dei ... Addio al bonus 18/enni, fondi per l'editoria Sono 3104 glipresentati in commissione ... Concessioni balneari, Gasparri deposita un emendamento che rinvia di due anni le gare (alla faccia… Venti voti cercano Recep Tayyip Erdogan, il suo partito e gli alleati nazionalisti per indire un referendum popolare su alcuni emendamenti alla Costituzione. Ma non l’avevano creata a immagine del (..Il Governo ha disposto il rinvio al 30 aprile il termine entro il quale le aziende fornitrici di dispositivi medici saranno tenute ad adempiere all’obbligo di ripiano «Come avevo chiesto con emendamen ...