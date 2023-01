Basket | Shengelia d’autore | la Virtus Bologna batte il Panathinaikos e resta in corsa per i playoff di Eurolega

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Vittoria di notevole importanza per laSegafredonel 20° turno di stagione regolare di. La squadra allenata da Sergio Scarioloilper 74-64, riuscendo a mettere un mattone importante nella lotta per l’ottavo posto, alias. Grande serata di Tornike, autore di 16 punti e 7 assist; bene anche Milos Teodosic con 12 e Ismael Bako con 11. Sul fronte verde 15 di Nate Wolters, 13 di Mateusz Ponitka e 10 di Derrick Williams. Teodosic parte in quintetto e si fa subito vedere con una tripla, prontamente replicata da Williams. L’inizio, nel complesso, ha tutti i crismi dell’equilibrio, benchéregali un leggero margine allain formato +5 dopo 4’30”. Il ...

