Basket | Nba | i Kings rimontano 14 punti ai Lakers e vincono a Los Angeles

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Los, 19 gen. -(Adnkronos) - Successo esterno di Sacramento che si impone 116-111 a Loscontro i(20-25). I padroni di casa non riescono ad approfittare della pesante assenza tra i(25-18) di Domantas Sabonis (fermato dall'influenza) e sprecano i 14di vantaggio accumulati nel primo tempo con due quarti centrali da 62-43 per gli ospiti. Pur finendo sotto a loro volta di 14 lunghezze i gialloviola hanno il merito di tenere aperta la partita, trovando la parità con un gioco da tredi LeBron James a 70 secondi dalla fine, ma un canestro e fallo di Harrison Barnes e cinque liberi in fila deichiudono i conti. Senza Sabonis idevono affidarsi a De'Aaron Fox, che finisce a quota 31...

