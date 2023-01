Basket | Nba | Doncic non basta a Dallas | Mavericks ko in casa con gli Hawks

Sky Sport

Dallas battuta da Atlanta, New Orleans sbatte contro Chicago DENVER (STATI UNITI) - E' sempre testa a testa a Ovest fra Denver e Memphis. Jamal Murray (28 punti compreso il canestro decisivo a 55"9 ...I Kings sono ora terzi nella Western Conference superando New Orleans LeBron James firma un'altra prestazione oltre quota 30 in questa sua ventesima stagione in, chiudendo con 32 punti, 8 ... Mercato NBA, news e aggiornamenti: svendita Spurs e Hornets , via Collins e VanVleet Fino a che LaMelo Ball è rimasto in campo a Houston si stava 63 pari con gli Hornets. Uscito per i soliti problemi alla caviglia, gli Hornets con un buon PJ Washington si prendono ...In NBA i Nuggets battono 122-118 i Timberwolves, Denver la spunta nell'ultimo quarto contro una combattiva Minnesota ...