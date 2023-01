Bari e “Un amore chiamato calcio”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) COMUNICATO STAMPA Presentazione libro “Un” –20.01.2023 “Un” è il titolo del libro curato dalla Lega dei Collezionisti, edito dalla LabDFG di Latina, che sarà presentato Venerdì prossimo (20 c.m.) alle ore 18:00 presso lo spazio eventi del Centro Commerciale Mongolfiera – Japigia in via Toscanini n.20 a. La pubblicazione, la prima del suo genere pubblicata in Italia, ripercorre la storia dei principali club nazionali rievocandone le vicende attraverso i cimeli (maglie storiche, gagliardetti, biglietti, palloni, ecc.) custoditi dai collezionisti. Un suggestivo ed inedito percorso ricco di immagini e nobilitato dalla prefazione di Dino Zoff e dalla postfazione di Alessandro Altobelli. La sezione ...