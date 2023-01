(Di giovedì 19 gennaio 2023) L'episodio scoperto il 13 mattina e denunciato ai carabinieri del nucleo di tutela del patrimonio artistico . La direttrice D'Agostino ha già incontrato la vicesindaco Bettini. Presto il via all'...

L'episodio scoperto il 13 mattina e denunciato ai carabinieri del nucleo di tutela del patrimonio artistico . La direttrice D'Agostino ha già incontrato la vicesindaco Bettini. Presto il via all'... Bargello offeso Spray su pietraforte I restauratori toglieranno i graffiti