Barbieri Dg del Tesoro al posto di Rivera Mazzotta confermato alla Ragioneria

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La nomina in Consiglio dei ministri. Proposta di riforma del ministero dell’Economia per assicurare il raggiungimento degli obiettivi Pnrr

... ai fini dell'iscrizione nell'ordinegiornoCdm, la proposta di nomina dei direttori generali dei dipartimentiTesoro (Riccardo), al posto di Alessandro Rivera, Ragioneria (...... Alessandro Rivera non sarà più direttore generaledipartimentoTesoro. Al suo posto entra il macroeconomista Riccardo. Rimane al suo posto, invece, il direttore della Ragioneria ... Mef propone Barbieri come Dg del Tesoro Confermato Mazzotta alla Ragioneria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 gen - Il Ministero dell'Economia guidato da Giancarlo Giorgetti ha inviato alla Presidenza del Consiglio, ai fini dell'isc ...Il Mef ha inviato alla Presidenza del Consiglio, ai fini dell’iscrizione nell’ordine del giorno del Cdm, la proposta di nomina dei direttori generali dei dipartimenti del Tesoro ...