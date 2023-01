Banche centrali di nuovo al servizio del governo? Forse serve un ripasso di nozioni base

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) di Maurizio Donini Le dichiarazioni farneticanti pronunciate da Fazzolari prima, e Crosetto poi, hanno prevedibilmente scatenato i commenti irosi di chi preferisce frequentare i social che i libri di testo, pencolando in eterno tra popolo sovrano e popolo bue. Secondo le asserzioni dei notabili centro-destristi e sostenitori sovranisti di ogni parte, bisognerebbe tornare a porre la banca centrale sotto aldell’esecutivo: qualcuno ha anche portato a sostegno di questa bizzarra ipotesi articoli della Costituzione. Evidentemente non è chiaro il legame tra l’emissione di moneta per finanziare il debito e l’inflazione, una mannaia che colpisce, in particolare, i percettori di reddito fisso, e oggi l’asticella chiama l’11,6%. Se poi si va a disaggregare i dati, si scopre che colpisce in misura più forte i redditi più bassi; il ventile inferiore, che spende tutto in ...