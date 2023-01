BAFTA 2023 | tutte le nomination Guida ' Niente di nuovo sul fronte occidentale' - Magazine

(Di giovedì 19 gennaio 2023) 14 candidature per il film sulla prima guerra mondiale. Seguono 'Gli spiriti dell'isola' ed 'Everything Everywhere All At ...

La British Academy ha da poco annunciato le nomination dei BAFTA 2023. La cerimonia di premiazione avrà luogo domenica 19 febbraio, alla Royal Albert Hall di Londra. La 76ma edizione vede Netflix fare bottino di candidature. In totale, la piattaforma si è aggiudicata 14 candidature per il film sulla prima guerra mondiale "Niente di nuovo sul fronte occidentale". Seguono 'Gli spiriti dell'isola' ed 'Everything Everywhere All At Once'.