Bafta 2023 | “Niente di nuovo sul fronte Occidentale” 14 nomination

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Da poco sono state annunciate ledei, “disul” fa man bassa tra i lungometraggi con 14 candidature. Quali altri film hanno avuto laai? Dieci candidature per la commedia “Gli spiriti dell’isola” e “Everything Everywhere all At Once” di Dan Kwan, Daniel Scheinert. “Elvis”, segue con 9, mentre tra i blockbuster troviamo The Batman e Top Gun: Maverick. “Tar” il dramma con Cate Blanchett, è in lizza per cinque premi. Miglior attrore La categoria dei migliori attori vedrà Paul Mescal (Aftersun), Colin Farrell (Gli spiriti dell’isola), Austin Butler (Elvis), Daryl McCormack (Il piacere è tutto mio), Bill ...