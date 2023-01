BAFTA 2023 | da Bardo a Glass Onion | tutti i film snobbati dalle nomination

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ledeihanno messo in evidenza alcunirivelazione, snobbando i favoriti di sempre. Andando oltre il record diraccolto da Niente di nuovo sul fronte occidentale, aistupisce che alcuni titoli molto quotati come The Fabelmans e Avatar: La Via Dell'Acqua abbiano raccolto poche candidature, essendo in qualche caso totalmente esclusi dalla corsa ai premi britannici. Steven Spielberg e James Cameron, infatti, con i loro progetti hanno collezionatoabbastanza deludenti, nonostante le aspettative della vigilia. Il recente annuncio delleaiha messo in evidenza due sviluppi molto interessanti. Se da una parte gli attuali risultati ...

Svelate le nomination ai, i prestigiosi premi britannici assegnati annualmente ai migliori film usciti in sala. Niente di nuovo sul fronte occidentale , il film Netflix diretto da Edward Berger si posiziona in ...14 candidature per il film sulla prima guerra mondiale. Seguono 'Gli spiriti dell'isola' ed 'Everything Everywhere All At ... BAFTA 2023, tutte le nomination. Guida 'Niente di nuovo sul fronte occidentale' Il film di Edward Berger, tratto dal capolavoro di Erich Maria Lamarque, ha ottenuto 14 nomination ai premi Bafta: un record nella storia del cinema britannico. Scopriamo trama e trailer e curiosità d ...Andando oltre il record di nomination raccolto da Niente di nuovo sul fronte occidentale, ai BAFTA 2023 stupisce che alcuni titoli molto quotati come The Fabelmans e Avatar: La Via Dell'Acqua abbiano ...