Babylon | la recensione | bruciare al ritmo del caos

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Damien Chazelle ha sopportato tanto. Forse troppo. Prima si è sporcato le mani di sangue per seguire ildell’ossessione con Whiplash. Poi con il realismo magico di La La Land ci ha raccontato la fine dell’amore (o forse il senso del bene che gli sopravvive) tra due sognatori inconciliabili. E infine, con First Man, ha sublimato il dolore più grande di tutti: perdere una figlia. Forse roba troppo pesante per un regista ancora trentenne, che nell’arco della sua breve e intensa carriera ha dimostrato una maturità e una consapevolezza fuori dall’ordinario. Insomma, Damien Chazelle aveva bisogno di divertirsi e di lasciarsi andare. Proviamo a metterci subito nei suoi panni nella nostradi, perché l’ultimo film del vecchio “bimbo prodigio” del cinema americano sembra davvero un sfogo incontrollato. Sì, perché ...