Azione Scuola | il 26 gennaio incontro con l’assessore Fortini

LA NAZIONE

...entra in, finanze permettendo, lo Stato. Per alcuni candidati Pd, da questa politica del sussidio devono essere tenute fuori quelle cose strettamente necessarie alla vita della nazione:..."Ami stanno aiutando tutti e questo mi riempie di gioia perch non mi sento abbandonata - ... Per Raffaella Paita, presidente del gruppo- Italia Viva in Senato, "Giuseppina è la migliore ... Azione, la scuola è tutta un film Maria Luisa Finatti è la professoressa di Rovigo colpita con una pistola ad aria compressa dai suoi studenti e presa in giro con un video ...TREMESTIERI ETNEO - Il triennio appena trascorso, iniziato in modo routinario, è stato poi scompaginato dall'emergenza pandemica che ha causato un ...