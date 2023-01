“Aziende energivore e risparmio intelligente”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Dopo il via della Ripartenza 2023, presso gli IBM Studios di Milano, avvenuto con la consueta rassegna stampa irriverente e politicamente scorretta di Nicola Porro e Giuseppe Cruciani, ora ha inizio la prima tavola rotonda della giornata, dal titolo: . Vi prenderanno parte esponenti di spicco del settore energetico, industriale ed imprenditoriale italiano, tra cui: Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Gruppo FS Italiane; Mario Abbadessa, Senior Managing Director & Country Head Hines Italy; Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia; Paolo Scaroni, Deputy Chairman di Rothschild & Co.; Tommaso Ferrario, Partner fondatore di AMTF Avvocati; Filippo Ghirelli, Executive Chairman & Founder at Genera Group. L'articolo proviene da Nicola Porro.

Tutela Fiscale del Contribuente

Alle imprese del settore green si aggiungono leeuropee che producono acciaio, fertilizzanti e altre materie prime stanno investendo negli Stati Uniti alla ricerca di fonti più ...Le prestazioni peggiori riguardano invece leagricole ( - 2,7% sul 2021 nel quadro base, - ... mattoni e componenti per costruzioni in ceramica, industrie molto, seguito dalla carta ... Bonus energia usufruibile anche per le aziende non energivore e ... Attirati dal prezzo dell’energia più basso e da una gigantesca offerta di aiuti pubblici, molti gruppi industriali spostano gli investimenti negli Stati Uniti. Tra gli apripista, i produttori di accia ...Nell’Economic Outlook Standard & Poor’s prevede una debole recessione quest’anno, con un 2024 in ripresa, in Italia e nella zona euro. Picco dei rialzi Bce al 3% già a marzo o a maggio ...