AvvocatInsieme sabato mattina a Palazzo Migliaresi nel segno della trasparenza

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Prosegue senza sosta il toursquadra di “AvvocatiInsieme-e Impegno”, che21 gennaio alle ore 11.30 sarà aa Pozzuoli, pronta a presentare la propria lista in corsa per le elezioni legate all’imminente rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Un incontro nello storico edificio del Rione Terra che, dopo

2a News

, 14 gennaio, al Nuovo Teatro Sancarluccio di Napoli è stata presentata la lista '- Trasparenza e Impegno'. Al centro dell'evento temi e proposte programmatiche. In tal senso gli ...Grande attesa al Nuovo Teatro Sancarluccio, dove,14 gennaio alle ore 11.00, la squadra di 'AvvocatiInsieme - Trasparenza e Impegno' presenterà ... si colloca la lista '- ... AvvocatInsieme sabato mattina a Palazzo Migliaresi nel segno della ... Da lunedì 30 gennaio a sabato 4 febbraio, gli avvocati dell’Ordine di Napoli sono chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio, che resterà in carica fino al 2026. Si voterà presso il Tribunale di Na ...“AvvocatInsieme – Trasparenza e Impegno”, un progetto che ha come suoi promotori i tre consiglieri dimissionari – gli unici ad aver rassegnato le dimissioni ...