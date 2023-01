Avatar 2 registra il maggior incasso post-pandemia

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 19 gennaio 2023)– La via dell’acqua ha trionfato su Spider-Man No Way Home facendore ilmondiale-Covid. Nel corso delle ultime ore2 ha letteralmente scavalcato il film con Tom Holland, avviandosi verso i 2 miliardi di dollari. Il record di Spider-Man No Way Home al boxoffice hato 1.916.300.000 di dollari, contando anche la riedizione autunnale, mentre la serie di James Cameron ha toccato il 1.928.250.000 di dollari.