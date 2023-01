Autostrada A1 | grandinata fra Incisa Reggello e Arezzo 13 chilometri di coda

LA NAZIONE

La, secondo quanto si spiega dalla polstrada, si è verificata intorno alle 15 ed è durata circa 5 minuti, imbiancando l'. Alle 16:45 si registravano 11 km di coda in entrambe le ......da Autostrade a chi si trova in viaggio verso Roma di uscire a Valdarno e rientrare in... Lasi sarebbe verificata intorno alle 15 e sarebbe durata circa 5 minuti, tempo necessario ... Grandine oggi in autostrada A1, traffico bloccato e code tra Arezzo e Valdarno Una forte grandinata ha di fatto bloccato il traffico sull'A1 tra Incisa (Firenze) ed Arezzo: si sono formati 13 km di coda verso Roma e altrettanti verso il capoluogo toscano. (ANSA) ...Una forte e improvvisa grandinata si è abbattuta sull'A1, tra Incisa e Arezzo, bloccando il traffico. Come segnalato da Autostrade, lungo il tratto si ...