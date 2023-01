(Di giovedì 19 gennaio 2023) ROMA – “Ieri sera abbiamo trovato l’accordo politico sull’. E quindi Forza Italia, la Lega e Fratelli d’Italia, il Governo ha trovato una sintesi politica. Una nuova norma che verrà presentata al Consiglio dei ministri, in uno dei prossimi Consigli dei ministri, che garantisce certamente l’differenziata per il Nord, ma tutela contemporaneamente anche il Centro e il Sud d’Italia”. Queste le parole di Antonio, vicepremier e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ad Agorà su Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, sul progetto didifferenziata. “Assolutamente sì”, ha risposto alla domanda se verrà inserito ildinella riforma sull’. Il ministro degli Esteri ha anche parlato del Mes. ...

SardiniaPost

...UNA BOZZA SUFFICIENTE 'La Lega ottiene la promessa di esame preliminare della legge sull'...aggiunge che la premier Giorgia Meloni si è riunita con i suoi vice Matteo Salvini e Antonio,...E il vertice di ieri pomeriggio a cui hanno partecipato i vicepremier Antonioe Matteo ... La Lega chiede da tempo che si vada avanti prima con l'differenziata perché "è già in ... Autonomia, Tajani “Ci sarà il fondo di perequazione” - sardiniapost il governo, dicendo che si sta muovendo in «modo confuso». «Riteniamo che non debbano esserci fughe in avanti sull’autonomia senza discutere anche del federalismo. Il problema non è il Sud ma il caos ...ROMA - "Ieri sera abbiamo trovato l'accordo politico sull'autonomia. E quindi Forza Italia, la Lega e Fratelli d'Italia, il Governo ha trovato una sintesi ...