Autonomia differenziata | Calderoli sicuro | “Testo in Cdm in 7 giorni 12 mesi per definire i servizi essenziali Ma decide Meloni”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) "Un buon risultato, frutto del grande lavoro che il Governo sta facendo, del confronto, in primis, con i nostri interlocutori istituzionali, conferenza delle Regioni e singoli presidenti, un lungo lavoro tecnico. Ieri si sono affrontati, in sede politica, i nodi ancora rimasti sul tavolo ed è stato trovato un punto di equilibrio. Il superamento, una volta per tutte, del criterio della spesa storica è un grande passo avanti per il sistema Paese". L'articolo .

Orizzonte Scuola

La vita non è nella disponibilità di alcun potere: figuriamoci se può essere la prima materia a far esistere una "" fra le Regioni, che peraltro si vuole negare persino per le ...L'evento, aperto a iscritti e simpatizzanti, con qualificati inviti del mondo produttivo, sociale e politico siciliano, avrà come tema portante la sfida dell'in rapporto alla ... Autonomia differenziata, in arrivo l’ok preliminare. Regionalizzazione della scuola resta uno dei nodi centrali da risolvere L’europarlamentare e segretario del Movimento Equità Territoriale: “Un vertice tra ministri tramutato in incontro elettorale a danno del Sud. Un vertice ..."Noi siamo assolutamente contrari - spiega Sarracino - all'autonomia differenziata presentata da Calderoli. E' un progetto di riforma che aumenta le diseguaglianze già molto ampie nel nostro Paese.