Autonomia | Calenda | ' ddl Calderoli è scalpo Lega a governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "L'diè loche lachiede ale io posso dire che sono estremamente sorpreso che una premier che è stata tutta la vita a spiegare che era sovranista, nazionalista, maschiamente per l'unità nazionale, come prima cosa" punti ad "un'che non funzionerà mai". Così il leader di Azione Carloai giornalisti dopo l'incontro con il ministro delle Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati. "Vi rendete conto che noi abbiamo un tale Bitonci che ha proposto che si insegni in veneto il Veneto? Quando il problema è che i ragazzi che escono dal secondo ciclo di studi hanno un problema con l'italiano? - prosegue - Fatte cosi le riforme conducono alla dissoluzione del Paese. E non è un gioco che si può ...