Auto elettriche | la prova di autonomia Ecco i modelli che vanno più lontano con un pieno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) C’è almeno un 25% di differenza (in negativo) tra i dati relativi ai consumi, forniti in corso di omologazione dalle case, e quelli evidenziati al termine di un test drive “long range” realizzato dalle testate specializzate Motor1.com e InsideEVs.it, nell’ambito dell’iniziativa “Dove arrivo con…”. Sono state dieci le vetture messe a confronto: BMW i7, Mercedes EQE, la Polestar 2 , Skoda Enya Coupè RS, MG 4, Kia e-Niro, Smart #1 , Volkswagen ID.Buzz, Renault Megane E-Tech e Aiways US. Lesi sono sfidate lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma con regole uguali per tutte: partenza ore 11:00, guida in carovana lungo la carreggiata esterna in senso antiorario (limiti di velocità di 130 o 110 km/h), climatizzatore acceso a 22 gradi con ventilazionematica, finestrini chiusi, programma di guida normale e una sola persona a ...