Australian Open | Camila Giorgi vola al terzo turno

(Di giovedì 19 gennaio 2023)approda aldegli. La 31enne di Macerata ha battuto in due set la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, n.105 al mondo: 6-4, 6-3 il punteggio finale in un'ora e 31 minuti. L'azzurra si qualifica così aldell'di Australia per la quinta volta in carriera, suo miglior risultato nel torneo. Sabato sfiderà la vincente del match tra Claire Liu e Belinda Bencic per un posto negli ottavi di finale. (Ansa)(foto@Fitp – Tennis Facebook)

Il solito 'ci vediamo l'anno prossimo' non è comparso nel suo ultimo post Instagram, forse perché in fondo sa che una prossima volta potrebbe non esserci. Rafa Nadal ha salutato l'lottando (e soffrendo, come sempre) nella scorsa giornata, sconfitto dall'americano Mackenzie McDonald e condizionato dall'ennesimo infortunio . 'Non mi sono ritirato perché sono il ...La 24enne di Carmignano cede in due set alla russa Gracheva MELBOURNE (AUSTRALIA) - Finisce al secondo turno l'avventura di Lucrezia Stefanini agli, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Melbourne. La 24enne di Carmignano, numero 141 del ranking e promossa dalle qualificazioni, dopo aver centrato la sua prima ...Melbourne, 18 gen. -(Adnkronos) – Gli scontri fin qui disputati non hanno rappresentato un’insidia per Jannik Sinner, che si prepara a scendere in campo per il terzo turno degli Australian Open contro ...Finisce al secondo turno l'avventura di Lucrezia Stefanini agli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Melbourne. La 24enne di Carmignano, numero 141 del ranking e ...