Australian Open 2023 | termina al secondo turno lo splendido torneo di Stefanini | Gracheva si impone in due set

(Di giovedì 19 gennaio 2023)alla bella avventura di Lucreziaagli. Dopo quattro successi consecutivi tra qualificazioni e main draw, la classe ’98 azzurra si è dovuta arrendere per 6-3 6-1 alla più quotata Varvarain 1h e 20? di gioco. La tennista toscana, come sempre, è scesa in campo con il giusto atteggiamento sia a livello mentale che tattico, cercando di rendersi aggressiva alla prima occasione utile anche a costo di qualche errore di troppo. Le armi a disposizione dell’avversaria, che chiude con 23 vincenti e solamente 11 errori non forzati, erano però maggiori. Anche se il risultato finale resta probabilmente troppo severo, con diversi gamesti ai vantaggi e andati spesso nella ...

