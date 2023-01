Australian Open 2023 | Taylor Fritz cede il cinque set ad Alexei Popyrin

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il primo Slam della stagionedel tennis continua a mietere vittime eccellenti: aglidi Melbourne, sul cemento oceanico della John Cain Arena, lo statunitense, testa di serie numero 8,alla wild card, vittorioso per 6-7 (4) 7-6 (2) 6-4 6-7 (6) 6-2 dopo una battaglia sportiva lunga quattro ore e due minuti di gioco. Al terzo turno sfida contro l’altro statunitense Ben Shelton. I primi due set non registrano break e finiscono dritti al tie break: nel primo parzialetrova subito due minibreak di margine sul 3-0 ed amministra fino al 7-4 finale, mentre nel secondo i ruoli si invertono ed èa scappare sul 3-0 per poi chiudere sul ...

"Dopo la sconfitta contro Mackenzie McDonald al secondo turno dell', ho effettuato una serie di esami. La risonanza magnetica ha rivelato una lesione di tipo due del flessore dell'anca sinistra. Il tempo normale di recupero per questo tipo di ...Termina al secondo turno la bella avventura di Lucrezia Stefanini agli2023 . Dopo quattro successi consecutivi tra qualificazioni e main draw, la classe '98 azzurra si è dovuta arrendere per 6 - 3 6 - 1 alla più quotata Varvara Gracheva in 1h e 20 di ...Il primo Slam della stagione 2023 del tennis continua a mietere vittime eccellenti: agli Australian Open di Melbourne, sul cemento oceanico della John Cain Arena, lo statunitense Taylor Fritz, testa ...La tennista azzurra lotta nel primo set, nel secondo non ne ha più per reagire: passa la russa, che affronterà Karolina Pliskova per un posto negli ottavi di finale ...