Australian Open 2023 | Stosur chiude la carriera in doppio | standing ovation della Kia Arena VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La sconfitta contro Chan/Yang al primo turno dell’ha segnato la finediper Samantha, che per l’ultimo slam aveva deciso di giocare insieme alla francese Alizé Cornet. Le due sono state battute per 6-3 6-4 dal duo asiatico in quello che resterà appunto l’ultimo match difemminile giocato dalla. Per lei c’è ancora ilmisto insieme a Ebden, ma gli spettatori presenti sulla Kiahanno comunque voluto omaggiarla. Quasi inevitabile dunque laper una campionessa del calibro38enne di Brisbane, che ha scritto la storia del tennis del suo paese. In alto il ...