Australian Open 2023 | “Sto esprimendo il miglior tennis della mia vita | in passato ho fatto cavolate”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) In una nuova dimensione: è così che si sente l’americano Frances Tiafoe, attuale n.17 del mondo. Lo statunitense ha iniziato bene la propria stagione, vincendo la United Cupcon gli Stati Uniti e imponendosi nei primi due incontri degli. Tiafoe ha battuto al primo turno il tedesco Daniel Altmaier per 6-3 6-3 6-7(5) 7-6(6) e il giovane cinese Juncheng Shang per 6-4 6-4 6-1. Al terzo round ci sarà da affrontare il russo Karen Khachanov e si tratterà di un esame di maturità per lui, che però già negli USdell’anno scorso aveva dimostrato di essere decisamente più consapevole delle proprie possibilità. “Sono cresciuto molto dal punto di vista personale e lefatte inmi hannocapire molte cose. Ho raggiunto i quarti di finale ...

