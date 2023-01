Australian Open 2023 | risultati tabellone donne 19 gennaio | ok Garcia e Sabalenka | out Jabeur

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Si è conclusa la quarta giornata, per quanto concerne ildi singolare femminile, deglidi tennis: oggi, giovedì 19, in campo, per il secondo turno, la parte bassa del main draw, che vedeva impegnate due azzurre. Avanza Camila Giorgi, eliminata Lucrezia Stefanini. La russa Varvara Gracheva batte l’azzurra Lucrezia Stefanini (Q) per 6-3 6-1 e se la vedrà con la ceca Karolina Pliskova (30), che elimina la kazaka Yulia Putintseva con lo score di 6-0 7-5. La cinese Zhang Shuai (23) supera la croata Petra Martic col punteggio di 6-3 6-3 e sfiderà la statunitense Katie Volynets (Q), che batte la russa Veronika Kudermetova (9) per 6-4 2-6 6-2. La polacca Magda Linette rimonta l’estone Anett Kontaveit (16) per 3-6 6-3 6-4 e sfiderà la russa Ekaterina Alexandrova (19), che ...