Australian Open 2023 | quarta giornata | tutti in piedi per Murray e Kokkinakis | Giorgi non tradisce

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Andyha battuto Thanasicon il punteggio di 4-6 6-7 7-6 6-3 7-5 dopo 5h45? di gioco nel match di secondo turno dell’. Il secondo incontro più lungo di sempre dello slam aussie, andato in scena sulla Margaret Court Arena e finito alle 4:06 della mattina, si è ovviamente preso la scena nelladell’Happy Slam. Tutto il resto è inevitabilmente passato in secondo piano nonostante ci fossero stati tanti match interessanti e numerose sorprese. Non potrebbe essere altrimenti davanti a uno spettacolo come quello a cui hanno dato vita il britannico e l’o, che fino all’ultimo hanno lottato senza mollare neppure un singolo 15.mastica amaro per aver sprecato due set di ...

Non ci resta che.. Sinner . Dei sei tennisti italiani che hanno preso il via all', l'unico superstite arrivato al terzo turno è il 21enne altoatesino, che questa notte (all'1 italiana, primo incontro alla Margaret Court Arena) se la vedrà contro l'ungherese Marton ...Non senza difficoltà Novak Djokovic riesce a passare il turno agli. Il serbo ha battuto in 4 set il francese Enzo Couacaud , n. 191 ATP, con il punteggio di 6 - 1, 6 - 7(5), 6 - 2, 6 - 0 in più di tre ore . Nole ha accusato un passaggio a vuoto nel ..."A 27 anni è nel pieno della sua maturità tennistica e giocava su una superficie adatta - afferma l'ex campione azzurro in un'intervista all’AGI-. Andy Murray è il lontano parente di quello dei Fab Fo ...Il britannico batte l'australiano alla fine di un match durato 5 ore e 45': è la seconda partita terminata più tardi in assoluto ...