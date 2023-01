Australian Open 2023 | quanti rimpianti per Matteo Berrettini! Nel suo spicchio di tabellone un possibile quarto di finale senza teste di serie!

Andy Murray approda al terzo turno degli2023 . Il britannico riesce a trionfare in rimonta in cinque set 4 - 6 6 - 7(4) 7 - 6(5) 6 - 3 7 - 5 contro il padrone di casa Thanasi Kokkinakis dopo una battaglia estenuante durata ...Non ci resta che.. Sinner . Dei sei tennisti italiani che hanno preso il via all', l'unico superstite arrivato al terzo turno è il 21enne altoatesino, che questa notte (all'1 italiana, primo incontro alla Margaret Court Arena) se la vedrà contro l'ungherese Marton ...Le nuove quote di pesca fissate dall'accordo sul commercio post Brexit tra Ue e Regno Unito hanno penalizzato Dublino, che ha visto una riduzione drastica delle proprie quote su alcuni degli stock più ...L'impresa di Andy Murray, che a 35 anni vince il match più lungo della carriera, battendo in 5 set Thanasi Kokkinakis 4-6 6(4)-7 7-6(5) 6-3 7-5.