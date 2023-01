Australian Open 2023 | programma | orari e ordine di gioco venerdì 20 gennaio con Sinner

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il, l’die glirelativi alla giornata di20dell’. Dopo le belle vittorie contro Edmund e Etcheverry, Janniktorna in campo a caccia della terza. A separarlo dagli ottavi di finale, e dunque dalla seconda settimana, c’è l’ungherese Marton Fucsovics, che l’ha già battuto sia a Wimbledon che a Melbourne. L’azzurro partirà favorito ma non dovrà sottovalutare la sfida. In campo anche Tsitsipas, Medvedev e Auger-Aliassime, mentre al femminile gli occhi saranno puntati sulla solita Iga Swiatek. Di seguito lazione completa conitaliani.E COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE ...

