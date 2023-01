Australian Open 2023 | programma domani 20 gennaio | orari | ordine di gioco | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Quinta giornata per gli: il, ora che tutti i ritardi sono stati recuperati, può procedere con (relativa) tranquillità. Tornano in scena in un venerdì 20dai tanti temi le due metà dei tabelloni della parte alta, una delle quali, però, ha perso il numero 1 del seeding. Se al femminile Iga Swiatek potrebbe avere un ostacolo più soft rispetto ai primi due turni, non c’è più l’idolo della polacca, Rafael Nadal. Questo apre la strada a diversi giocatori: l’americano Frances Tiafoe (ma con Khachanov non può sedersi sugli allori), ma soprattutto Stefanos Tsitsipas e Jannik Sinner. Per il greco e l’azzurro manca un solo capitolo a quello che è l’anticipatissimo eventuale scontro di ottavi di finale, una rivincita del quarto del 2022. Ma attenzione anche alla serata della ...