Australian Open 2023 | Novak Djokovic sul problema alla gamba | “Non sono al meglio | valutiamo giorno per giorno”

(Di giovedì 19 gennaio 2023)avanza al terzo turno degli. Il campione serbo è riuscito a battere il francese Enzo Couacaud in quattro set, ma nel corso del match ilai tendini del ginocchio sinistro patito contro Daniil Medvedev ad Adelaide è tornato a farsi sentire, costringendolo ad un medical time out nel corso del secondo set. Dopo aver richiesto l’aiuto da parte dei sanitari,ha perso la seconda frazione in favore del numero 190 al mondo, ma successivamente ha iniziato a macinare gioco come un forsennato, lasciando soltanto due giochi al suo avversario nel terzo e nel quarto set. Uno svolgimento della partita che lascerebbe dunque ben sperare, ma il numero 5 del mondo ha lanciato un segnale d’rme in conferenza ...

L'altoatesino affronta l'ungherese al terzo turno. Un ostacolo impegnativo con cui non ha mai vinto negli ...Camila Giorgi se la vedrà contro Belinda Bencic nel terzo turno dell'2023 (cemento outdoor) . Insegue gli ottavi a Melbourne per la prima volta in carriera la giocatrice marchigiana, che ha ottenuto due belle vittorie contro Palyuchenkova e Schmiedlova ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI CAMILA GIORGI 6.48 La nostra DIRETTA LIVE di Giorgi-Schmiedlova finisce qui. Grazie per averci… Leggi ...Novak Djokovic avanza al terzo turno degli Australian Open 2023. Il campione serbo è riuscito a battere il francese Enzo Couacaud in quattro set, ma nel corso del match il problema ai tendini del gino ...