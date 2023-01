Australian Open 2023 | Murray vince maratona alle 4 del mattino

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – Andylacon Thanisis Kokkinakis nel secondo turno dell’e,4 del, stacca il biglietto per il terzo round del torneo. Lo scozzese, 35 anni, dopo il successo in 5 set su Matteo Berrettini all’esordio concede il bis.si impone per 4-6, 6-7 (4-7), 7-6 (7-5), 6-3, 7-5 dopo 5h45? di battaglia e ora affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 24 del tabellone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

