Australian Open 2023 | montepremi e prize money

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Iled ildegli, primo Slam della stagione in programma da lunedì 16 a domenica 29 gennaio sui campi in cemento outdoor del Melbourne Park. Insieme a campioni del calibro di Novak Djokovic, Rafael Nadal e Iga Swiatek, sono ben dieci gli azzurri di diritto ammessi al tabellone principale. Si tratta di Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini in campo maschile e di Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Camila Giorgi, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto in quello femminile. A quest’elenco si sono aggiunti anche Mattia Bellucci e Lucrezia Stefanini, bravissimi a superare tre turni molto ostici all’interno delle qualificazioni per guadagnarsi un posto al sole nel main draw. PROGRAMMA E COPERTURA ...

Matteo Berrettini Matteo Berrettini ha decisamente deluse le aspettative ed è stato eliminato al primo turno deglida Andy Murray . Il tennista romano non ha iniziato il match nel migliore dei modi e ha commesso un cospicuo numero di errori gratuiti inusuali che hanno permesso al suo avversario di ...Il tennista pinerolese Andrea Vavassori vince il primo turno di doppio aglicon il compagno brasiliano Demoliner. Una vittoria maturata contro la forte coppia di specialisti tedeschi Vliegen - Gille, con il punteggio di 6 - 7, 7 - 6, 7 - 6, in un match ...Dopo la vittoria ottenuta ieri ai danni dell’argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-3 6-2 6-2 in un’ora e 46 minuti di gioco nel secondo turno degli Australian Open 2023 di tennis, in corso di svolgi ...Fuori anche la testa di serie n. 2 all’Australian Open 2023. Casper Ruud esce sconfitto dalla sfida con Jenson Brooksby con il punteggio di 6-3, 7-5, 6-7, 6-2. Non al meglio fisicamente, il norvegese ...