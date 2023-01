Australian Open 2023 | Martina Trevisan e Jasmine Paolini eliminate nel torneo di doppio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Dopo l’eliminazione in singolare, arriva anche quella inper. La coppia azzurra è stata sconfitta in tre set dal duo georgiano-americano composta da Oksana Kalashnikova e Alycia Parks con il punteggio di 6-3 5-7 6-2 dopo poco più di due ore di gioco. Le azzurre hanno avuto troppi problemi nei propri turni di servizio, concedendo ben dodici palle break e ottenendo solamente il 52% dei punti con la prima. Le avversarie, invece, hanno chiuso con trenta vincenti contro i 19 delle nostre portacolori. Break delle italiane e controbreak di Kalashnikova/Parks in apertura di partita. Purtroppoperdono nuovamente la battuta nel sesto gioco e non sfruttano una palla del controbreak nel game successivo. ...

