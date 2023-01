Australian Open 2023 | Lucrezia Stefanini esce di scena al 2° turno | netta vittoria di Varvara Gracheva

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Termina al secondoil cammino, che era partito dalle qualificazioni, diagli. La toscana è stata sconfitta dalla russacon un netto 6-3 6-1, cedendole così il passo per la prima volta in carriera dopo due (lontani) precedenti portati a casa. Per la vincitrice è la prima volta in un terzoSlam fuori dal Roland Garros (2021 e 2022); sarà la ceca Karolina Pliskova la prossima avversaria. Le due partono evidentemente ben coscienti dell’occasione che si presenta loro davanti, tant’è che nei primi cinque game ci sono altrettanti break, caratterizzati comunque da un gioco piuttosto vario. Il primodi servizio tenuto è firmato, ...

Il corpo è comandato dalla mente, ma a volte gioca a fare il ribelle. Rafael Nadal lo sta scoprendo, a sue spese, giorno dopo giorno in questi ultimi mesi. Il santuario dello spagnolo, sul quale ha ...Il solito 'ci vediamo l'anno prossimo' non è comparso nel suo ultimo post Instagram, forse perché in fondo sa che una prossima volta potrebbe non esserci. Rafa Nadal ha salutato l'lottando (e soffrendo, come sempre) nella scorsa giornata, sconfitto dall'americano Mackenzie McDonald e condizionato dall'ennesimo infortunio . 'Non mi sono ritirato perché sono il ...Melbourne, 18 gen. -(Adnkronos) - Gli scontri fin qui disputati non hanno rappresentato un’insidia per Jannik Sinner, che si prepara a scendere in campo per il terzo turno degli Australian Open contro ...Continua lo spettacolo degli Australian Open e i colpi di scena non mancano mai. Dopo l’eliminazione di ieri di Rafa Nadal, sconfitto da McDonald, oggi escono di scena anche Fritz e Zverev. Lo ...