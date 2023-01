Australian Open 2023 | Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto eliminate nel torneo di doppio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Esce di scena anche la seconda coppia tutta italiana impegnata neldifemminile deglidi tennis:edvengono battute dal duo formato da Latisha Chan (Cina Taipei) ed Alexa Guarachi (Cile), vittoriose col punteggio di 6-1 6-1 in appena 56 minuti di gioco. Nel primo parziale le azzurre perdono subito il servizio al termine di un gioco d’apertura durato 18 punti con sei break point annullati prima di capitolare. Chan e Guarachi dominano al servizio e poi nel quinto gioco strappano ancora la battuta alle azzurre.si disuniscono del tutto e la coppia avversaria con un altro strappo, a zero nel settimo ...

Le prime luci dell'alba ci hanno lasciato una certezza: ci sarà almeno un'italiana al terzo turno dell'. In attesa di Lucrezia Stefanini, Camila Giorgi ha vinto e convinto contro Anna Karolina Schmiedlova, prenotando un posto al terzo turno con una fra Belinda Bencic (testa di serie ...Arrivano brutte notizie per Rafael Nadal . Dopo l'eliminazione al 2° turno degli, lo spagnolo si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra. Come comunicato dallo stesso Nadal sui ...Dopo la numero uno, anche la seconda testa di serie del tabellone maschile saluta gli Australian Open 2023. Casper Ruud fa compagnia a Rafael Nadal e dice addio a Melbourne, dopo la sconfitta in quatt ...Esce di scena anche la seconda coppia tutta italiana impegnata nel torneo di doppio femminile degli Australian Open 2023 di tennis: Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto vengono battute dal duo fo ...