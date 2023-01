Australian Open 2023 | Kudermetova seconda top-10 a salutare Melbourne | avanti Sabalenka e Garcia

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Continuano a cadere le teste di serie nel tabellone femminile degli. Il torneo perde la suatop-10 nell’arco di 24 ore: dopo Kasatkina viene eliminata anche Viktoria, numero nove del ranking mondiale. La russa si è fatta sorprendere con il punteggio di 6-4 2-6 6-2 dalla qualificata americana Volynets. E con lei salutaanche un’altra tennista di passaporto russo, ovvero Samsonova. La tennista nativa di Olenegorsk ma cresciuta in Italia ha raccolto solamente tre games contro una Donna Vekic che continua a dare qualche segnale di risveglio dopo un paio di annate molto sfortunate. TABELLONE Prosegue, invece, il periodo no di Anett Kontaveit, che dopo aver raggiunto pochi mesi fa un best ranking di n°2 continua la sua inesorabile discesa. ...