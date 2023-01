Australian Open 2023 | Jannik Sinner snobbato da Wilander | “Con Fucsovics 50-50 | ha risultati solo leggermente migliori”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Dopo aver superato al primo turno degliil britannico Kyle Edmund (6-4, 6-0, 6-2) e, al secondo turno, l’argentino Tomas Martin Etcheverry (6-3, 6-2, 6-2), senza concedere alcun set agli avversari,si appresta ad affrontare l’ungherese Martonal terzo turno del primo Slam stagionale. L’altoatesino scenderà in campo questa notte, venerdì 20 gennaio alle ore 01:00, inaugurando il programma giornaliero alla Margaret Court Arena; non sarà affatto una sfida semplice, considerando inoltre i precedenti che non sorridono all’azzurro: basti pensare alle sconfitte rimediate contro l’ungherese agli2020 (6-4 6-4 6-3) e a Wimbledon 2021 (5-7 6-3 7-5 6-3). Vista, però, la qualità di gioco che ...

Che si stanno mettendo in luce agli, promuovendo 8 rappresentanti al terzo turno al livello degli anni d'oro. Facendo cullare sogni di grandezza soprattutto nello spicchio finale di ...Il video con gli highlights del match tra Lucrezia Stefanini e Varvara Gracheva, valido per il secondo turno dell'2023 . Si ferma la corsa della tennista toscana, che come sempre lotta e dà il massimo, ma deve arrendersi al cospetto di un'avversaria che oggi è stata più forte, specialmente nei ...Dopo la vittoria ottenuta ieri ai danni dell’argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-3 6-2 6-2 in un’ora e 46 minuti di gioco nel secondo turno degli Australian Open 2023 di tennis, in corso di svolgi ...Fuori anche la testa di serie n. 2 all’Australian Open 2023. Casper Ruud esce sconfitto dalla sfida con Jenson Brooksby con il punteggio di 6-3, 7-5, 6-7, 6-2. Non al meglio fisicamente, il norvegese ...