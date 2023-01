Australian Open 2023 | Jannik Sinner | “A rete non sono ancora sicurissimo | ma la volée la sento meglio”

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Dopo la vittoria ottenuta ieri ai danni dell’argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-3 6-2 6-2 in un’ora e 46 minuti di gioco nel secondo turno deglidi tennis, in corso di svolgimento a Melbourne (Australia),ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, oggi in edicola. Nonostante il successo, l’azzurro è rimasto virtualmente al 16° posto nel ranking, pur risalendo a quota 2105, a dispetto della classifica ufficiale rilasciata proprio lunedì 16 gennaio, che lo vede in 16ma posizione con 2375 punti. Domaniaffronterà nel terzo turno il magiaro Marton Fucsovics ed il match metterà in palio altri 90 punti: in caso di vittoria l’azzurro riuscirebbe ad issarsi a quota 2195, rimanendo però sempre al 16° posto....