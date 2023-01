Australian Open 2023 | Holger Rune va di fretta! Il danese sconfigge Cressy in tre set

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Grandissima vittoria dinel secondo turno degli. Sul cemento di Melbourne (Australia), il(testa di serie n.9) gioca un grande match e supera l’ostacolo Maxime(n.41 al mondo) con il punteggio di 7-5 6-4 6-4 in due ore e 3 minuti di gioco. Ai sedicesimi di finale il classe 2003 sfiderà il francese Ugo Humbert (n.106 ATP), uscito vittorioso dalla sfida contro l’americano Denis Kudla (n.108) con il risultato di 6-2 6-7(5) 6-2 6-4.inizia meglio e in pochi minuti si porta sul 2-0 con il break nel secondo gioco.però non ci sta e reagisce: ilprima trova l’immediato controbreak e poi, dopo aver salvato una palla dell’1-3, riprende il suo avversario sul 2-2. ...

Jannik Sinner e Camila Giorgi . Sono stati appena due, sul contingente di partenza di 12, i tennisti italiani capaci di spingersi al terzo turno degli2023. In attesa di capire dove si fermerà, ci si augura il più lontano possibile, la corsa del talento di San Candido e dell'italo - marchigiana, il bilancio parziale per i colori ...In alcune parti del mondo si dice che le feci degli uccelli possano portare fortuna. Evidentemente sarà del parere opposto Alexander Zverev , che quest'oggi prima è stato preso di mira da un piccione ...Si è dunque giunti al terzo turno degli Australian Open, che ha già sancito l’uscita di molti protagonisti come Rafael Nadal o Matteo Berrettini. Adesso tocca nuovamente a Stefanos Tsitsipas, ...Ennesima grande sorpresa nella notte degli Australian Open 2023. La testa di serie numero due del torneo Casper Ruud è stato eliminato a sorpresa. Sebbene non si tratti della sua superficie migliore ...