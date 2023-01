Australian Open 2023 | Giorgi supera in due set Schmiedlova e approda al terzo turno

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Camilasconfigge in due set Anna Karolinae prosegue il suo cammino all’. Nel match valido per il secondodell’Happy Slam, l’azzurra s’impone con il punteggio di 6-4 6-3 e si qualifica per ila Melbourne per la quinta volta in carriera. Bella vittoria da parte di Camila, che ha alternato vincenti a errori gratuiti, così come game solidi a brutti passaggi a vuoto. Nel complesso, però, è stata superiore all’avversaria e ha fatto la differenza nei momenti chiave, meritando il successo maturato dopo 1h30?.vendica dunque la sconfitta in finale a Katowice nel 2015 (unico precedente tra le due) e anche la connazionale Martina Trevisan, sconfitta all’esordio proprio da ...