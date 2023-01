Australian Open 2023 | Giorgi | “Buone sensazioni | contenta di essere tornata a giocare a questo livello”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Camiladopo quattro mesi di stop per infortunio torna protagonista sui campi di Melbourne, dove conquista il terzo turno degli. “Una partita intensa, nei momenti importanti sono stata lì e quello ha fatto la differenza”, ha dichiarato l’azzurra dopo aver sconfitto in due set la ceca Schmiedlova. Un match reso complicato dalle condizioni atmosferiche: “C’era un vento incredibile, e persono. Sono sempre partite molto complicate in queste condizioni. Alla fine è stata una bella sensazione ritornare a”. Al prossimo turno, con ogni probabilità, ci sarà Belinda Bencic, che ha iniziato alla grande la sua annata: “Come sempre, penso solo a me stessa, sono focalizzata su ciò che devo migliorare. ...

Jannik Sinner e Camila Giorgi . Sono stati appena due, sul contingente di partenza di 12, i tennisti italiani capaci di spingersi al terzo turno degli2023. In attesa di capire dove si fermerà, ci si augura il più lontano possibile, la corsa del talento di San Candido e dell'italo - marchigiana, il bilancio parziale per i colori ...Il corpo è comandato dalla mente, ma a volte gioca a fare il ribelle. Rafael Nadal lo sta scoprendo, a sue spese, giorno dopo giorno in questi ultimi mesi. Il santuario dello spagnolo, sul quale ha ...Si è dunque giunti al terzo turno degli Australian Open, che ha già sancito l’uscita di molti protagonisti come Rafael Nadal o Matteo Berrettini. Adesso tocca nuovamente a Stefanos Tsitsipas, ...Ennesima grande sorpresa nella notte degli Australian Open 2023. La testa di serie numero due del torneo Casper Ruud è stato eliminato a sorpresa. Sebbene non si tratti della sua superficie migliore ...