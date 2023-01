Australian Open 2023 | doppio femminile | Paolini Trevisan out al primo turno

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sono state eliminate aldel torneo didell’Jasminee Martina. Le due azzurre hanno fatto coppia per questoslam dell’anno ma non sono riuscite a riscattarsi dopo la prematura uscita di scena in singolare. Con il punteggio di 3-6 7-5 2-6, si sono arrese a Kalashnikova/Parks dopo circa due ore di gioco. Per entrambe volge dunque definitivamente al termine la trasferta a Melbourne, non particolarmente fortunata. Non è da escludere tuttavia la possibilità di rivedere in azione questa coppia in occasione della Billie Jean King Cup. SportFace.