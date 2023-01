Australian Open 2023 | Djokovic sull’infortunio | “Non va bene | valutiamo giorno dopo giorno”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’ex numero uno del mondo del tennis, Novak, in questi giorni è impegnato a Melbourne per disputare gli. Il serbo, nonostante qualche problema fisico, è riuscito a superare in quattro set 6-1 6-7(5) 6-2 6-0 il francese Enzo Couacaud, qualificandosi per il terzo turno del torno oceanico. Al termine della sfida, però, il Nole si è detto abbastanza preoccupato per problema alla coscia accusato nel corso dell’incontro, tanto da non sbilanciarsi in merito alle sue condizioni: “Non vaonestamente., non posso dire altro al momento. Spero di poter recuperare per la prossima sfida con Dimitrov”. SportFace.