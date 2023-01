Australian Open 2023 | Camila Giorgi rullo compressore | Schmiedlova superata in 2 set e accesso al 3° turno!

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Per la quinta volta in carrieraapproda al terzo turno degli. La tennista marchigiana ha superato in due set la slovacca Anna Karolina, numero 105 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco. Una buona prestazione per l’azzurra, con tutti i pregi e i difetti del suo gioco, come sempre molto aggressivo e che non lascia ritmo all’avversaria.ha chiuso con 23 vincenti, ma anche con 34 errori non forzati. I sette doppi falli sono tanti per la marchigiana, che ha comunque ottenuto il 78% dei punti con la prima di servizio. Dall’altra parteha sofferto tantissimo con la seconda, vincendo solamente il 22% dei punti. Nel primo set l’inizio della marchigiana è convincente: la profondità è ...