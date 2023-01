Australian Open 2023 | Andy Murray | “Vittoria incredibile | c’è voluto tanto cuore”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il cammino dinegliè già leggenda. Il 35enne scozzese è riuscito a compiere una nuova impresa in un nuovo epico match. Dopo lasu Matteo Berrettini in 4 ore e 49 minuti al primo turno, oggi in campo c’è dovuto restare ben 5 ore e 45 minuti per avere la meglio del beniamino di casa Thanasi Kokkinakis. Una vera e propria maratona da cuiè uscito grande vincitore. A fine partita era evidentemente esausto, ma anche ugualmente felice. Queste le sue parole ai microfoni di Eurosport: “È stato. Non pensavo di poter rimontare e riuscire a svoltare la partita. Thanasi stava giocando alla grande ma io ho iniziato a crescere man mano che il match avanzava. Sicuramente c’ègrande ...

