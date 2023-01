Australian Open 2023 | Andrea Vavassori vittorioso all’esordio in doppio col brasiliano Marcelo Demoliner

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Sorriso, anche se solo per metà azzurro, nel torneo dimaschile deglidi tennis:, in coppia con il, batte il duo tutto belga formato da Sander Gille e Joran Vliegen col punteggio di 6-7 (5) 7-6 (4) 7-6 10-4 in due ore e 55 minuti di gioco. Quello odierno è un match dominato dai servizi, privo di break e con poche possibilità di strappo concesse. Al secondo turno sfida con la coppia numero 8 del seeding, composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos. Nel primo set è la coppia italo-brasiliana a mancare tre break point, di cui due consecutivi, nel decimo game, equivalenti a tre set point. Si va al tie break e, dopo un iniziale scambio ...

Insieme a Camila Giorgi, Jannik Sinner è l'unico italiano rimasto in tabellone agli, prima prova Slam dell'anno. L'azzurro, dopo aver eliminato nella giornata di ieri Tomas Martin Etcheverry per 6 - 3 6 - 2 6 - 2 sfiderà Marton Fucsovics. A Gazzetta dello Sport l'...Giovedì con vittime illustri agli. Dopo Rafa Nadal, anche Casper Ruud è uscito di scena al secondo turno, sconfitto dallo statunitense Jenson Brooksby in quattro set: 6 - 3, 7 - 5, 6 - 7(4), 6 - 2 il punteggio finale. ...Dopo aver superato al primo turno degli Australian Open 2023 il britannico Kyle Edmund (6-4, 6-0, 6-2) e, al secondo turno, l’argentino Tomas Martin Etcheverry (6-3, 6-2, 6-2), senza concedere alcun s ...Dopo la vittoria ottenuta ieri ai danni dell’argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-3 6-2 6-2 in un’ora e 46 minuti di gioco nel secondo turno degli Australian Open 2023 di tennis, in corso di svolgi ...